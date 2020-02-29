الاتحاد الأفريقي :حظر الأسلحة على ليبيا حبر على ورق

قال رئيس المفوضية الإفريقية موسى فكي إن حظر الأسلحة المفروض على ليبيا الذي تم إقراره منذ ألفين وأحد عشر لم يطبق منذ ذلك التاريخ، مؤكدا وصول الأسلحة إلى البلاد برا وبحرا وجوا.

وأضاف فكي في مؤتمر صحفي على هامش الاجتماع العاشر للجنة الاتحاد الإفريقي، أن مخرجات مؤتمر برلين بما فيها وقف إطلاق النار، ومراقبة تنفيذ حظر السلاح، لم تطبق إلى اليوم، مشيرا إلى أنهما شرطان مهمان لبناء مسار المصالحة الوطنية.

وأكد رئيس المفوضية الإفريقية أنه لا يوجد حل عسكري للأزمة الليبية، وعلى الدول التي تزود أطراف النزاع الليبي بالأسلحة والمرتزقة إلى حد الآن، أن تحترم القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن بالخصوص حتى تتمكن الأطراف الليبية من التفاوض.