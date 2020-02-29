توقيع اتفاق لتسهيل دخول السيارات الليبية لمصر عبر منفذ السلوم.. قريباً

اتفق رئيس الغرفة التجارية الليبية المصرية المشتركة إبراهيم الجراري، مع أعضاء إدارة النادي الليبي للسيارات، على تفعيل دور النادي لتسهيل دخول السيارات الليبية لمصر عبر منفذ السلوم البري دون مشاكل.

وحسب المكتب الإعلامي للغرفة اليوم، تم الاتفاق المبدئي على ضرورة دفع رسوم الكتيبات التي تصدر من النادي بقيمة أربعمائة دينار، وتسترجع منها مائة دينار عند العودة بالسيارة للأراضي الليبية.

وأضاف المكتب، أن مندوبين عن الجمارك الليبية والمصرية وعضو عن النادي الدولي للسيارات بفرنسا وعضو من النادي الليبي للسيارات ورئيس الغرفة التجارية الليبية المصرية سيلتقون خلال الأسبوعين القادمين بالعاصمة المصرية القاهرة لتوقيع الاتفاق، والبدء في العمل لتسهيل دخول السيارات الليبية لمصر دون عناء.

ومنعت السيارات الليبية من الدخول للأراضي المصرية عبر منفذ السلوم البري منذ عام 2014، بسبب بيع عدد كبير من السيارات بمصر.

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