دولة رئيس مجلس الوزراء يفتتح مركز الكفرة للنساء والولادة

الكفرة 29 فبراير 2020 (وال)- افتتح دولة رئيس مجلس وزراء الحكومة الليبية السيد عبد الله عبد الرحمن الثني مساء اليوم السبت، مركز الكفرة للنساء والولادة، بعد إنشائه وتجهيزه وفقًا لأعلى المواصفات، بحضور وفد حكومي رفيع كان قد وصل رفقته في وقت سابق اليوم لبلدية الكفرة.

هذا وقد حضر مراسم الافتتاح عضو مجلس النواب عن الكفرة السيد جبريل أوحيدة، ومعالي وزير التعليم فوزي بومريز، ومعالي وزير الصحة الدكتور سعد عقوب، ومعالي وزير الحكم المحلي الدكتور عادل الزايدي، ورئيس الهيأة العامة للمواصلات والنقل الكابتن محمد علي عبد القادر، ورئيس الهيأة العامة للكهرباء والطاقات المتجددة المهندس فخري المسماري، ورئيس المؤسسة الوطنية للموارد المائية المهندس عوض الدرسي، إضافة إلى رئيس جهاز الأمن الداخلي اللواء خليفة حسني، وعدد من أعيان المنطقة.

ويأتي افتتاح المركز في إطار عمل الحكومة الليبية على تطوير البنية التحتية للمستشفيات، من أجل تقديم الخدمة الطبية بشكل لائق للمرضى، بما يسمح بتطبيق وخطة وإستراتيجية الحكومة ووزارة الصحة خلال عام ميلادي 2020.

وتحرص الحكومة الليبية من خلال وزارة الصحة؛ على زيادة السعة السريرية، وتوطين العلاج بالداخل، وتقريب الخدمة للمواطن.

‫وتضمن المركز، كافة المعدات والمستلزمات الطبية عالية التقنية، وسيعمل بأيدي ليبية خالصة مما يخفف المُعاناة عن سكان المدينة الذين كانت تتطلب العمليات الجراحية لديهم؛ السفر لمسافات طويلة جدًا عبر طرق وعرة، وصولا لأقرب مدينة تحتوي مستشفيات تقدم الخدمات الجراحية. (وال- الكفرة) ر ت

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