دولة رئيس مجلس الوزراء يصل على رأس وفد حكومي رفيع لبلدية الكفرة لافتتاح مشاريع وتدشين أخرى

الكفرة 29 فبراير 2020 (وال)- وصل رئيس مجلس وزراء الحكومة الليبية السيد عبد الله عبد الرحمن الثني بعد ظهر اليوم السبت، على رأس وفد حكومي رفيع إلى بلدية الكفرة، وذلك لافتتاح عدد من المشاريع الحكومية، وتدشين العمل بمشاريع أخرى جديدة.

ورافق دولته في هذه الجولة الأولى لبلدية الكفرة، معالي وزير التعليم فوزي بومريز، ومعالي وزير الصحة الدكتور سعد عقوب، ومعالي وزير الحكم المحلي الدكتور عادل الزايدي، ورئيس الهيأة العامة للمواصلات والنقل الكابتن محمد علي عبد القادر، ورئيس الهيأة العامة للكهرباء والطاقات المتجددة المهندس فخري المسماري، ورئيس المؤسسة الوطنية للموارد المائية المهندس عوض الدرسي، إضافة إلى رئيس جهاز الأمن الداخلي اللواء خليفة حسني.

وفور أن حطت الطائرة التي تقله والوفد المرافق لها مهبط مطار الكفرة، كان في مقدمة مستقبلي دولته، عضو مجلس النواب عن الكفرة السيد جبريل أوحيدة، ورئيس وأعضاء المجلس التسييري للبلدية، والمجلس الاجتماعي والشورى، إضافة إلى ضباط وضباط الصف بالقوات المسلحة العربية الليبية، ووزارة الداخلية، والحرس البلدي، وعدد من أعيان ومسؤولي المنطقة.

وتأتي زيارة دولته لبلدية الكفرة الواقعة في أقصى الجنوب الشرقي لليبيا، وذلك لافتتاح العديد من المشروعات الخدمية التي تهم المنطقة، وموقعها الاستراتيجي المهم للبلاد.

كما تأتي زيارة دولته، لتفقد أوضاع المنطقة عن كثب، وسيّر العمل بها وأوضاع المواطنين، ولبحث احتياجات البلدية، وتدشين العمل بعدد من المشاريع الحكومية من خلال وضع حجر الأساس لانطلاقها. (وال- الكفرة) ر ت

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