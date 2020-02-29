سيالة يطلع بوغدانوف آخر تطورات الأحداث في طرابلس

أخبار ليبيا 24 – سياسة

أطلع وزير الخارجية بحكومة الوفاق الوطني محمد سيالة خلال اتصال هاتفي مع المبعوث الشخصي للرئيس الروسي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا ونائب وزير الخارجية ميخائيل بوغدانوف، آخر تطورات الأحداث في طرابلس.

وأحاط سيالة بوغدانوف آخر تطورات الأحداث في العاصمة والقصف المستمر وانتهاكات المتكرر لوقف إطلاق النار الموقع عليه من قبل حكومة الوفاق بالعاصمة الروسية موسكو، وفق ما نشرت إدارة الإعلام الخارجي بوزارة الخارجية بحكومة الوفاق اليوم السبت.

وذكرت إدارة الإعلام الخارجي، أن هذا الاتصال يأتي في إطار التشاور بشأن اجتماعات المسارين العسكري والسياسي المنعقدين بجنيف وكيفية دعم تلك المسارات.

على صعيد آخر عبر بوغدانوف عن استعداد بلاده لاستقبال وفد التعاون الفني لمشروعات الكهرباء والتعدين والسكك الحديدية لمناقشة تلك المشاريع بين الجانبين وسبل إعادة تفعيلها، على حد قوله.

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