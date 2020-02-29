اخبار ليبيا الان

بوغدانوف وسيالة يبحثان التطورات السياسية والعسكرية في ليبيا

تم النشر منذُ 8 ساعات
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

بحث نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف، السبت، مع وزير الخارجية المفوض بحكومة الوفاق محمد  سيالة، الاتجاهات الاقتصادية والسياسية لحل الأزمة الليبية، وفقا لمقررات قمة برلين ومجلس الأمن”.

وأوضحت وزارة الخارجية الروسية، أن الاتصال تم بمبادرة من الجانب الليبي، مضيفة : “بحث الجانبان التطورات الأخيرة على الصعيدين العسكري والسياسي في ليبيا”، وفقاً لـ “آر تي”

وأكد بوغدانوف دعمه لجهود المبعوث الأممي لدى ليبيا غسان سلامة لتعزيز الاتصالات بين الأطراف الليبية في إطار اللجنة العسكرية المشتركة بصيغة (5 +5)

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا

عن مصدر الخبر

بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك