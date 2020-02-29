بوغدانوف وسيالة يبحثان التطورات السياسية والعسكرية في ليبيا

بحث نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف، السبت، مع وزير الخارجية المفوض بحكومة الوفاق محمد سيالة، الاتجاهات الاقتصادية والسياسية لحل الأزمة الليبية، وفقا لمقررات قمة برلين ومجلس الأمن”.

وأوضحت وزارة الخارجية الروسية، أن الاتصال تم بمبادرة من الجانب الليبي، مضيفة : “بحث الجانبان التطورات الأخيرة على الصعيدين العسكري والسياسي في ليبيا”، وفقاً لـ “آر تي”

وأكد بوغدانوف دعمه لجهود المبعوث الأممي لدى ليبيا غسان سلامة لتعزيز الاتصالات بين الأطراف الليبية في إطار اللجنة العسكرية المشتركة بصيغة (5 +5)