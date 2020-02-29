الثني يفتتح مركز الكفرة للنساء والولادة

افتتح رئيس الحكومة الموقتة، عبدالله الثني، رفقة وزير الصحة الدكتور سعد عقوب، مساء السبت، مركز الكفرة للنساء والولادة بعد إنشائه وتجهيزه بحضور وفد حكومي رفيع.

‫ويتضمن المركز كافة المعدات والمستلزمات الطبية عالية التقنية، وسيعمل بأيدي ليبية خالصة، وهدف إنشائه إلى تخفيف معاناة سكان المدينة من السفر لمسافات طويلة لإجراء العمليات الجراحية، حسب بيان نشرته وزارة الصحة على صفحتها بموقع «فيسبوك».

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ويأتي افتتاح المركز في إطار خطة واستراتيجية الحكومة الموقتة وزارة الصحة الرامية لتطوير البنية التحتية للمستشفيات، وزيادة السعة السريرية، وتوطين العلاج بالداخل، وتقريب الخدمة للمواطن، حسب البيان.

وحضر مراسم الافتتاح عضو مجلس النواب عن الكفرة جبريل أوحيدة، ووزير التعليم، فوزي بومريز، ووزير الحكم المحلي الدكتور عادل الزايدي، ورئيس الهيئة العامة للمواصلات والنقل الكابتن محمد علي عبدالقادر، ورئيس الهيئة العامة للكهرباء والطاقات المتجددة المهندس فخري المسماري، ورئيس المؤسسة الوطنية للموارد المائية المهندس عوض الدرسي، إضافة إلى رئيس جهاز الأمن الداخلي اللواء خليفة حسني، وعدد من أعيان المنطقة.

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