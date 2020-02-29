سيالة يبحث تطورات الأوضاع في طرابلس مع بوغدانوف

أجرى وزير الخارجية محمد سيالة ـ اتصالًا هاتفيًا بالمبعوث الشخصي للرئيس الروسي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا ونائب وزير الخارجية ميخائيل بوغدانوف.

وأوضحت الوزارة، إن سيالة ناقش مع باغدانوف آخر تطورات الأحداث في العاصمة طرابلس والقصف المستمر.

ويأتي هذا الاتصال، بحسب وزارة الخارجية في حكومة الوفاق، في إطار التشاور بشأن اجتماعات المسارين العسكري والسياسي المنعقدين بجنيف وكيفية دعم تلك المسارات.

وأعرب المبعوث الشخصي للرئيس الروسي، استعداد بلاده لاستقبال وفد التعاون الفني لمشروعات الكهرباء والتعدين والسكك الحديدية لمناقشة تلك المشاريع بين الجانبين وسبل إعادة تفعيلها.

وكان وزير الداخلية في حكومة الوفاق فتحي باشاغا، قد اتهم روسيا يوم أمس، بأنها تقف خلف القصف العشوائي على المناطق في العاصمة.

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