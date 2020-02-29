عمليات إجدابيا تؤكد مقتل 7 منع عناصر الوفاق وأسر سوري بمحور عين زارة

أخبار ليبيا 24 – متابعات

قال عضو مكتب الإعلام في غرفة عمليات إجدابيا التابعة لقوات الجيش الوطني، عقيلة الصابر، إن طلائع الجيش المتمثله في قوة عمليات إجدابيا، تتقدم في محور عين زارة.

الصابر أشار – في تدوينة له على حسابه الرسمي بفيسبوك – اليوم السبت، إلى انهيار كامل في صفوف قوات الوفاق، لافتا إلى حرق ثلاث عربات مسلحة واسترجاع أخرى نوع “بساط” عليها رشاش نوع “دوشكة” تابع لقوات الوفاق المدعوم من تركيا والمرتزقه السوريين.

وأكد مقتل 7 عناصر من قوات الوفاق، وأسر شخص يعتقد أنه سوري الجنسية في محور عين زارة اليوم، موضحا أن الكتيبة 128 نجحت في استرجاع عربة جراد و13 آلية مسلحة كانت بحوزة المليشيات الإرهابية والمرترقة السوريين المدعومين من تركيا في محور العزيزية اليوم.

وفي ذات الشأن، أعلن آمر غرفة عمليات الكرامة، اللواء المبروك الغزوي، أمس الجمعة، تمكن وحدات الدفاع الجوي، من إسقاط 6 طائرات مُسيرة تركية.

الغزوي ذكر في بيان له، نشره الناطق باسم قوات الجيش، “إن وحدات الدفاع الجوي تمكنت من إسقاط 6 طائرات مسيرة تركية حاولت من خلالها العصابات الإرهابية شن عملية جوية كبيرة ضد قواتنا”، مؤكدًا استهداف المزيد من الأهداف المدنية.

وتابع أنه لازالت عمليات الاستطلاع الراداري مستمرة لاقتناص ما يسير من طائرات معادية، وأن هذا ما يؤكد السيادة الجوية لـ”الجيش الوطني الليبي”.

وتجددت المعارك، الجمعة، بين قوات الجيش وقوات الوفاق المدعومة بالمرتزقة وبجنود أتراك، وذلك في طرابلس، حيث تعرض مطار معيتيقة لقصف ما أدى إلى تعليق الملاحة به مجددًا.

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