بدء الفصل الدراسي الثاني لمدارس سرت وطرابلس المركز الأحد

حددت بلديتا سرت وطرابلس المركز، غدًا الأحد كموعد لبداية الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي الجاري 2019-2020.

وقال مراقب تعليم سرت إن كافة المؤسسات التعليمية بمرحلتي التعليم الأساسي والثانوي تفتح غدًا أبوابها لاستقبال الطلاب فى أول يوم دراسي للفصل الدراسي الثاني، وذلك حسب بيان لمدير إدارة الإعلام والعلاقات ببلدية سرت.

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في حين قالت بلدية طرابلس المركز في بيان منشور على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» أن مدارس مراقبة تعليم طرابلس المركز تستعد لاستقبال تلاميذها وطلابها غدًا الأحد.

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