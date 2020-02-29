وسط تضارب الانباء.. الوفاق تعلن صد محاولة تقدم في محوري الرملة والطويشة

أكد مدير إدارة التوجيه المعنوي بالمنطقة الوسطى ناصر القايد أن قوات حكومة الوفاق تمكنت السبت من صد محاولة تقدم لقوات الجيش الوطني في محوري الرملة والطويشة جنوب العاصمة طرابلس.

وأوضح القايد في تصريحات اعلامية أن قوات الوفاق ردت على قوات (الجيش الوطني) بالمدفعية الثقيلة، مبينا أن هناك خسائر كبيرة في صفوفهم، حسب قوله.

وكان قيادي بالجيش الوطني في السرية الثالثة مشاة التابعة للواء 106 مجحفل، أكد على تحرير محور الرملة بالكامل، وسط تضارب للأنباء حول الوضع بالمنطقة.

واندلعت اشتباكات عنيفة في عدة محاور منذ صباح السبت بين قوات الجيش الوطني وقوات الوفاق لأول مرة منذ الاتفاق على وقف اطلاق النار مطلع شهر يناير 2020.

إقرأ الخبر ايضا في المصدر من >> المشهد الليبي