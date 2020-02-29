الوفاق تعلن صد هجوم في العزيزية.. ومصادر تؤكد سيطرة الجيش الوطني على اجزاء واسعة منها

أعلن الناطق باسم الجيش الليبي العقيد محمد قنونو صد قوات الوفاق لمحاولة وصفها بالـ(تسلل) قامت بها قوات الجيش الوطني تجاه معسكر اللواء الرابع في العزيزية.

وقال قنونو في بيان صادر عنه، إن قوات بركان الغضب تمكنت من تدمير عدة آليات عسكرية لقوات الجيش الوطني، قرب معسكر اللواء الرابع، وأعادت السيطرة عليه بشكل كامل، وفق قوله.

على ذات الصعيد، نفت مصادر مطلعة فقدان قوات الجيش الوطني السيطرة على معسكر اللواء الرابع في العزيزية وأنها لا تزال تفرض سيطرتها عليه منذ عصر يوم السبت، وأن قوات الوفاق تراجعت إلى وسط مدينة العزيزية.

وأشارت المصادر إلى قوات الوفاق تبعد عن معسكر اللواء الرابع مسافة 3 كيلو متر، فيما تتواجد قوات الجيش الوطني في شرق وجنوب وغرب مدينة العزيزية وسط توقعات بتجدد المعارك بشكل قوي.

واندلعت اشتباكات عنيفة في عدة محاور منذ صباح السبت بين قوات الجيش الوطني وقوات الوفاق لأول مرة منذ الاتفاق على وقف اطلاق النار مطلع شهر يناير 2020.

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