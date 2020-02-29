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قنونو: دمّرنا آليات مسلحة تابعة لحفتر جنوب طرابلس

تم النشر منذُ 22 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

ذكر الناطق باسم قوات حكومة الوفاق محمد قنونو، تدمير تدمير آليات مسلحة تابعة للجيش الوطني، خلال محاولتها التقدم في منطقة العزيزية جنوب طرابلس.

وأضاف قنونو في تصريح لموقع “أصوات مغربية”، إن قوات الوفاق ملتزمة بتعليمات غرفة العمليات الميدانية، للتعامل بحزم مع  الجيش الوطني، الذي وصفه بـ “مليشيات حفتر”، واستهداف مصادر النيران.

ودعا الناطق باسم قوات حكومة الوفاق محمد قنونو، أهالي طرابلس إلى الابتعاد عن أماكن تواجد قوات الجيش جنوب العاصمة طرابلس.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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