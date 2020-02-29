مصادر تكشف بالاسماء حصيلة خسائر قوات الوفاق في اشتباكات السبت

تداول نشطاء على وسائل التواصل الاجتماعي ما أشير إليه أنه حصيلة الخسائر البشرية المعلنة للقوات الموالية لحكومة الوفاق في الإشتباكات التي اندلعت السبت 29 فبراير 2020.

ووفقا للنشطاء فإن حصيلة قتلى الوفاق المعلنة 13 مقاتلاً وفيما يلي أسماهم:

1- إبراهيم مصطفى شتوان – مصراتة

2- عبدالباسط محمد التوهامي – مصراتة.

3- محمد علي عوض – مصراتة.

4- وهيب محمد بن وفاء – مصراتة.

5- مرداس مولود دامجة – كاباو.

6- سراج بن عيسى – مصراته

7-محمد الزرقاني- مصراته

8-محمد التاجوري -مصراته

9-هشام دريديرة. الزنتان

10جمعه عطيش.. غريان

11 الفكحال . الزنتان

12-أيمن سلطان زليتن

13-محمد الزرقاني طرابلس .

واندلعت اشتباكات عنيفة في عدة محاور منذ صباح السبت بين قوات الجيش الوطني وقوات الوفاق لأول مرة منذ الاتفاق على وقف اطلاق النار مطلع شهر يناير 2020.

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