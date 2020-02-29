طقس ليبيا: توقعات الأحوال الجوية ليومي الاحد والاثنين

توقع خبراء الارصاد في تقرير صادر عن حالة الطقس في ليبيا ليومي الاحد والاثنين أن تشهد الاجواء ونتيجة لسيطرة منطقة ضغط جوي مرتفع من المنتظر أن يشهد الطقس استقراراً شبه كامل بأغلب مناطق البلاد مع سماء صافية إلى قليلة السحب، ودرجات درجات حرارة مرتفعة نسبياً بشكل عام حيث يتجاوز أقصاها النصف الثاني من العشرينات بكل من الدواخل الشمالية والجنوب، باستثناء مرتفعات الجبل الأخضر حيث لا تتجاوز الـ 20 درجة مئوية.

وفي التفاصيل اشارت تقارير الطقس إلى أن الأجواء ستكون ربيعية دافئة بكافة مناطق البلاد متوقعة يوم الأحد والأثنين، بينما تكون الأجواء شبه صيفية بمناطق الدواخل الغربية ومناطق الجنوب الغربي مع حرارة تقترب من ( 30 ) درجة مئوية.

ووفقا للتقرير تتراجع درجات الحرارة بشكل ملحوظ يوم الثلاثاء بمناطق الشمال الغربي ، وتشمل المناطق الشرقية والجنوب يوم الأربعاء.

وأشارت التقرير إلى انه من المتوقع تكاثر للسحاب يوم الثلاثاء على مناطق الشمال الغربي ، قد يصحبه أمطار خفيفة ومتفرقة، وينتقل يوم الأربعاء إلى سهل بنغازي والجبل الأخضر.

فيا تكون حالة البحر باليومين القادمين من هادئ إلى قليل الاضطراب. ارتفاع الموج لا يتجاوز 1 متر.

طقس يوم الاحد

وبحسب التقارير يكون طقس ليبيا ليوم الاحد متأثراً بأجواء ربيعية ومستقرة علي جميع مناطق بلادنا وارتفاع خفيف لدرجات الحرارة وسما صافية اغلب الوقت مع سحب مرتفعة وعابرة على بعض المناطق.

ــ درجات الحرارة المتوفعة إن شاء الله:

المناطق الغربية مابين 21° – 29 ° درجة

المناطق الجنوب مابين 22° – 28° درجة

المناطق الشرقية مابين 17° – 22 درجة.

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