بالصور | المقداد يستقبل الأحيرش والحويج وفرحات في دمشق

ليبيا – في زيارة هي الأولى من نوعها ، استقبلت العاصمة السورية دمشق مساء السبت وفدًا ليبياً رفيعاً يضم نائب رئيس مجلس وزراء الحكومة الليبية ( المؤقتة سابقًا ) عبدالرحمن الأحيرش، وزير الخارجية والتعاون الدولي عبدالهادي الحويج .

كما ضم الوفد المكلف بتسيير مهام وزارة الدفاع اللواء يونس فرحات ورئيس جهاز المخابرات الليبية اللواء مصطفى المقرعن و مدير مكتب وزارة الخارجية بنغازي السفير عبدالسلام الرقيعي.

ووفقًا لبيان صحفي صادر من الحكومة كان في استقبال الوفد لحظة وصوله لمطار دمشق الدولي بصالة التشريفات نائب وزير الخارجية السوري فيصل مقداد، ومدير إدارة الوطن العربي بالوزارة السفير ميلاد عطية، ومدير إدارة المراسم بالوزارة سامي سلامة، ومعاون مدير التشريفات بالوزارة امجد الاغا.

ووفقا للحكومة الليبية تندرج هذه ” الزيارة في إطار التنسيق والتشاور السياسي والأمني والمعلوماتي بما يكفل محاربة الإرهاب والبحث في آليات مواجهة العدوان التركي على البلدين الشقيقين وسوف يقوم الوفد بجملة من اللقاءات مع المسؤولين لترجمة هذه الزيارة في تطوير العلاقات بين البلدين والشعبين الشقيقين ” وفقًا لنص البيان .

المرصد – متابعات

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