باحث: ما يدور في ليبيا حرب عالمية ثالثة.. والبعثة الأممية لديها مخططات بعيدة عن الواقع

قال حسين مفتاح الباحث السياسي الليبي، إن ما يدور في ليبيا بمثابة حرب عالمية ثالثة، لافتًا إلى أن البعثة الأممية لديها مخططات سابقة تعمل على إنجازها بعيدًا عن حل الأزمة على أرض الواقع.

وأضاف مفتاح أن المنظومة الدولية شريك فيما يدور في ليبيا، قائلا “أصبحت المعركة الآن بين الجيشين الليبي والتركي في طرابلس”،

وأوضح أن الحوار السياسي الذي يعقد في جنيف يشهد حضورا هزيلا، بعد انسحاب مجلس النواب المجلس الأعلى للدولة والمستقلين،

وأشار إلى أن ليبيا أصبحت حلبة للصراعات الدولية منذ 9 سنوات، مؤكدًا أن تحذيرات غسان سلامة بشأن تحول الازمة الليبية إلى صراع إقليمي تصف وضعا حقيقيا قد تصل إليه ليبيا.

كان المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة قال أن مسارات التفاوض حول ليبيا يمكن أن تستمر رغم خرق هدنة وقف إطلاق النار.

وعلى الصعيد الميداني، أعلن الجيش الليبي إسقاط 6 طائرات مسيرة تركية كانت مجهزة شن هجمات في العاصمة طرابلس.