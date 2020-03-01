وفد ليبي رفيع المستوى يبحث مع سوريا التنسيق لمواجهة العدوان التركي

وصل، مساء السبت، إلى العاصمة السورية دمشق مساء، وفدا ليبيا رفيع المستوى يضم كل من نائب رئيس مجلس وزراء الحكومة الليبية الدكتور عبدالرحمن الأحيرش، ووزير الخارجية والتعاون الدولي عبدالهادي الحويج، والمكلف بتسيير مهام وزارة الدفاع اللواء يونس فرحات، إضافة إلى رئيس جهاز المخابرات الليبية اللواء مصطفى المقرعن، و مدير مكتب وزارة الخارجية بنغازي السفير عبدالسلام الرقيعي، لإجراء جملة من اللقاءات مع المسؤولين لترجمة هذه الزيارة في تطوير العلاقات بين البلدين.

تأتي الزيارة في إطار التنسيق والتشاور السياسي والأمني والمعلوماتي، بما يكفل محاربة الإرهاب والبحث في آليات مواجهة العدوان التركي على البلدين الشقيقين، بحسب “وال”.

كان في استقبال الوفد الليبي لدى وصوله لمطار دمشق الدولي نائب وزير الخارجية السوري فيصل مقداد، ومدير إدارة الوطن العربي السفير ميلاد عطية، ومدير إدارة المراسم بالوزارة الدكتور سامي سلامة، ومعاون مدير التشريفات بالوزارة امج الاغا.