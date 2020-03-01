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وفد رفيع المستوى من الحكومة الليبية يصل دمشق

تم النشر منذُ ساعة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

وصل نائب رئيس مجلس وزراء الحكومة الليبية عبدالرحمن الأحيرش، ووزير الخارجية والتعاون الدولي عبدالهادي الحويج، إلى العاصمة السورية لبحث التعاون بين البلدين في صد التحركات التركية ومكافحة الإرهاب.

وتضمن الوفد الحكومي، المكلف بتسيير مهام وزارة الدفاع اللواء يونس فرحات، إضافة إلى رئيس جهاز المخابرات الليبية اللواء مصطفى المقرعن، ومدير مكتب وزارة الخارجية بنغازي السفير عبدالسلام الرقيعي.

وكان في استقبال وفد الحكومة اللليبية، في مطار دمشق الدولي، نائب وزير الخارجية السوري السيد فيصل مقداد، ومدير إدارة الوطن العربي بوزارة السفير ميلاد عطية، ومدير إدارة المراسم بالوزارة الدكتور سامي سلامة، ومعاون مدير التشريفات بالوزارة السيد امج الاغا.

وأشارت وزارة الخارجية في الحكومة الليبية، إن الزيارة تأتي في إطار التنسيق والتشاور السياسي والأمني والمعلوماتي، بما يكفل محاربة الإرهاب والبحث في آليات مواجهة تركيا على البلدين الشقيقين.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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تعليق

  • علاقات ليبيا سوريا مقطوعة منذ سنة 2011 حتى لو سلمكم بشار الأسد المقر السفارة ليس لها قيمة أو الاعتراف الدولي حكومة الشرعية في ليبيا حكومة الوفاق هي مكلفة بتسيير السفارات وتعيين السفراء يكون سفيركم متل السفير الحوثيين في اليمن لم يسمع بيهم أحد بشار الأسد رئيس غير الشرعي غير مسيطر حتى على نصف سوريا فاقد شيء لا يعطيه يعطيكم الشرعية من النظام فاقد الشرعية

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