وفد رفيع المستوى من الحكومة الليبية يصل دمشق

وصل نائب رئيس مجلس وزراء الحكومة الليبية عبدالرحمن الأحيرش، ووزير الخارجية والتعاون الدولي عبدالهادي الحويج، إلى العاصمة السورية لبحث التعاون بين البلدين في صد التحركات التركية ومكافحة الإرهاب.

وتضمن الوفد الحكومي، المكلف بتسيير مهام وزارة الدفاع اللواء يونس فرحات، إضافة إلى رئيس جهاز المخابرات الليبية اللواء مصطفى المقرعن، ومدير مكتب وزارة الخارجية بنغازي السفير عبدالسلام الرقيعي.

وكان في استقبال وفد الحكومة اللليبية، في مطار دمشق الدولي، نائب وزير الخارجية السوري السيد فيصل مقداد، ومدير إدارة الوطن العربي بوزارة السفير ميلاد عطية، ومدير إدارة المراسم بالوزارة الدكتور سامي سلامة، ومعاون مدير التشريفات بالوزارة السيد امج الاغا.

وأشارت وزارة الخارجية في الحكومة الليبية، إن الزيارة تأتي في إطار التنسيق والتشاور السياسي والأمني والمعلوماتي، بما يكفل محاربة الإرهاب والبحث في آليات مواجهة تركيا على البلدين الشقيقين.

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