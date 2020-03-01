دمير : سلمنا الجيش التركي 6 طائرات أخرى من طراز ” بيرقدار”

‎ليبيا – تسلمت القوات المسلحة التركية 6 طائرات بدون طيار من طراز “بيرقدار تي بي 2″ التي تنتجها شركة ” بايكار ” المملوكة لـ ” سلجوق بيرقدار ” وهو صهر الرئيس التركي .

‎و قال إسماعيل دمير المدير التنفيذي للصناعات العسكرية التركية بحسب تغريدة نشرها السبت عبر حسابه على موقع تويتر وترجمتها المرصد : ” سوف تستمر صناعة الدفاع التركية في إنتاج الأفضل لأبطال جيشنا المحمدي يومًا بعد يوم وهذا وعد وفاء لشهدائنا ” .

‎ووفقًا للشركة المصنعة : ” تتمتع بميزة الاستطلاع الليلي وإمكانية إجراء مهام المراقبة والاستكشاف والتدمير الآني للأهداف حيث يمكن تزويدها بقذائف صاروخية عالية الدقة، لتدمير المركبات المصفحة، والتحصينات العسكرية، والأهداف البحرية “.

نكسات متتالية

صور الحطام | اللواء الغزوي : باسمي واسم كافة ضباط المجموعة وغرفة العمليات اتوجه بالتحية والتقدير لوحدات الدفاع الجوي الظهر الأمين للقوات المسلحة على عملهم الجبار هذه الليلة وتمريغهم أنف معتوه #أنقرة في التراب وتحويلهم ثرى #طرابلس مقبرة واضحوكة لخرذته المسيرة . #ليبيا #المرصد pic.twitter.com/hZYNrk1Tjw — صحيفة المرصد الليبية (@ObservatoryLY) February 28, 2020

‎ولكن وبالرغم من ذلك لا يكاد أن يمضي شهر في ليبيا حتى تأتي الأخبار والصور والمقاطع عن اسقاط طائرة ” بيرقدار تي بي 2 ” أو أكثر وقد بلغ إجمالي عدد الطائرات المدمرة من هذا النوع في ليبيا مابين اسقاط او تدمير في المطارات قرابة 20 طائرة .

عاجل | اللقطات الأولية لحطام الطائرة التركية المسيرة " طراز بيرقدار – تي بي 2 " المُسقطة بنيران دفاعات القوات المسلحة جنوب العاصمة #طرابلس قرب محور النقلية . #ليبيا #المرصد pic.twitter.com/GXWtLA3t49 — صحيفة المرصد الليبية (@ObservatoryLY) February 25, 2020

‎وكان آخر هذه العمليات اعلان غرفة عمليات القوات المسلحة في المنطقة الغربية عن اسقاط قرابة 6 طائرات خلال الاسبوع المنصرم منها اربعة اسقطت ليل السبت فيما وصفه اللواء المبروك الغزوي اكبر هجوم جوي تم احباطه .

عاجل | الصور الأولية لحطام طائرة تركية مسيرة أصيبت قبل قليل في أجواء محيط منطقة سوق الخميس جنوب العاصمة #طرابلس بصاروخ دفاع جوي فور دخولها مجال العمليات العسكرية . #ليبيا #المرصد pic.twitter.com/gGxvaJJzW9 — صحيفة المرصد الليبية (@ObservatoryLY) February 26, 2020

‎يشار الى أن تركيا كانت قد فقدت أيضًا عددًا من هذه الطائرات في سوريا خلال مواجهات مع الاكراد او مع الجيش السوري كما تجدر الاشارة الى ابرامها عقود بيع منها لقطر وتونس واوكرانيا فيما لم يبدي زبائن آخرين رغبتهم هذا العام في شرائها .

المرصد – خاص

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