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دمير : سلمنا الجيش التركي 6 طائرات أخرى من طراز ” بيرقدار”

تم النشر منذُ 25 دقيقة
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مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية
صحيفة المرصد الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية

ليبيا – تسلمت القوات المسلحة التركية 6 طائرات بدون طيار من طراز “بيرقدار تي بي 2″ التي تنتجها شركة ” بايكار ” المملوكة لـ ” سلجوق بيرقدار ” وهو صهر الرئيس التركي .

اسماعيل دمير مدير الشركة مع اردوغان – ارشيفية

‎و قال إسماعيل دمير المدير التنفيذي للصناعات العسكرية التركية بحسب تغريدة نشرها السبت عبر حسابه على موقع تويتر وترجمتها المرصد  : ” سوف تستمر صناعة الدفاع التركية في إنتاج الأفضل لأبطال جيشنا المحمدي يومًا بعد يوم وهذا وعد وفاء لشهدائنا ” .

تغريدة دمير

‎ووفقًا للشركة المصنعة : ” تتمتع بميزة الاستطلاع الليلي وإمكانية إجراء مهام المراقبة والاستكشاف والتدمير الآني للأهداف حيث يمكن تزويدها بقذائف صاروخية عالية الدقة، لتدمير المركبات المصفحة، والتحصينات العسكرية، والأهداف البحرية “.

 

نكسات متتالية

‎ولكن وبالرغم من ذلك لا يكاد أن يمضي شهر في ليبيا حتى تأتي الأخبار والصور والمقاطع عن اسقاط طائرة ” بيرقدار تي بي 2 ” أو أكثر وقد بلغ إجمالي عدد الطائرات المدمرة من هذا النوع في ليبيا مابين اسقاط او تدمير في المطارات قرابة 20 طائرة .

‎وكان آخر هذه العمليات اعلان غرفة عمليات القوات المسلحة في المنطقة الغربية عن اسقاط قرابة 6 طائرات خلال الاسبوع المنصرم منها اربعة اسقطت ليل السبت فيما وصفه اللواء المبروك الغزوي اكبر هجوم جوي تم احباطه .

‎يشار الى أن تركيا كانت قد فقدت أيضًا عددًا من هذه الطائرات في سوريا خلال مواجهات مع الاكراد او مع الجيش السوري كما تجدر الاشارة الى ابرامها عقود بيع منها لقطر وتونس واوكرانيا فيما لم يبدي زبائن آخرين رغبتهم هذا العام في شرائها .

المرصد – خاص

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صحيفة المرصد الليبية

صحيفة المرصد الليبية

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