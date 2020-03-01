الشريف : علقنا أذونات دخول الصحافة الإيطالية إلى ليبيا بسبب كورونا

ليبيا – أعلن مدير الإدارة العامة للإعلام الخارجي بوزارة الخارجية والتعاون الدولي بالحكومة الليبية ( المؤقتة سابقًا ) مالك الشريف، في مدينة بنغازي شرقي البلاد، اليوم الأحد 1 مارس عن إيقاف استقبال الصحفيين القادمين من إيطاليا، وذلك كإجراء احترازي بسبب تفشي فيروس كورونا ببعض المدن الإيطالية.

وقال الشريف في تصريح خاص لوكالة “سبوتنيك” إن “إدارة الإعلام الخارجي بوزارة الخارجية والتعاون الدولي تعلن عن إيقاف استقبال الصحافيين القادمين من الجمهورية الإيطالية مؤقتاً وذلك كإجراء احترازي بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد في بعض المدن الإيطالية والأوربية”.

وأوضح مدير الإدارة العامة للإعلام الخارجي أن “الإعلان جاء بعد تلقي عدد من الطلبات بشأن زيارة شرق وجنوب ليبيا من جهات إعلامية بالجمهورية الإيطالية”، مؤكدا على أن “إيقاف استقبالهم جاء انطلاقا من واجبنا الوطني في الحفاظ على سلامة المواطنين”.

يذكر أن حالات الوفاة بفيروس كورونا المستجد في إيطاليا، بلغت حتى أمس السبت، 29 حالة، فيما تجاوز عدد الإصابات بالمرض الألف.

ونقلت وكالة “آنسا” الإيطالية عن رئيس هيئة الحماية المدنية، أنجيلو بوريلي، أن “العينات من 1049 شخصا ظهرت إيجابية، فيما بلغ عدد الوفيات 29 شخصا، وتأكد شفاء 50 شخصا”.

يذكر أن فيروس “كورونا” المستجدّ المسبّب لمرض “كوفيد-19″، بحسب التسمية التي أطلقتها عليه منظمة الصحة العالمية، ظهر أولا- في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة ووهان الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في كانون الثاني/يناير.

ويواصل فيروس “كورونا” تفشّيه، إذ بات منتشرا خارج الصين في أكثر من ثلاثين دولة، تسبّب فيها بعشرات الوفيات وأكثر من 4 آلاف إصابة.

وصنفت منظمة الصحة العالمية، بوقت سابق، “فيروس كورونا المستجد”، وباء، وأعلنت “حالة طوارئ صحية ذات بعد دولي”، وقالت إن الإصابات بلغت أكثر من 80 ألفا عبر نحو 33 دولة.

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