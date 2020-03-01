الشاعري: الفحص الطبي في المنافذ البحرية يختلف عن المنافذ الجوية والبرية

أكد مدير مكتب الرقابة الصحية الدولية، بمنفذ ميناء طبرق البحري، إبراهيم الشاعري، أن إجراءات الفحص الطبي بالمنافذ البحرية تختلف عن المنافذ الجوية والبرية.

وأوضح الشاعري خلال مداخلة هاتفية مع الإذاعة الصحية التابعة للمركز الوطني لمكافحة الأمراض، إن مكاتب الرقابة الصحية بالمنافذ البحرية، لا تعطي الإذن بدخول السفن، إلا بعد التأكد من صحة طاقمها وخلوهم من أمراض تنفسية.

وأشار مدير مكتب الرقابة الصحية الدولية، أن هذه الخطوة تتم من خلال التواصل مع المشرف الصحي بالسفن، عبر أجهزة إذاعية خاصة بالتواصل مع المنافذ البحرية.

وختم الشاعري حديثه بقوله: ” في حال وجود أي حالة تعاني من أعراض لمرض تنفسي في أي سفينة ، فلا يعطى لها الإذن بالدخول إلى البلاد”.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية