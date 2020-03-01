الملف الليبي على طاولة الرئيس الجزائري والأمين العام للجامعة العربية

استقبل رئيس الجمهورية الجزائرية عبد المجيد تبون، الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، بمقر رئاسة الجمهورية.

وتناول اللقاء بين تبون وأبوالغيط، عدة ملفات في المنطقة، على رأسها الملف الليبي وتطورات أوضاعه، وسُبل إنهاء الأزمة التي طالت لسنوات، إضافة لتطورات الوضع في إدلب السورية.

وأفاد الأمين العام لجامعة الدول العربية، أن موضوع استضافة القمة العربية المقبلة كان في مقدمة المحاور التي تناولها لقاءه مع الرئيس الجزائري اللقاء، مشيرا بقوله: “لقد أكد لي الرئيس تبون أن الجزائر تنوي التمتع بهذا الحق الذي يخوله لها ميثاق الجامعة العربية وبأن تعقد هذه القمة، في حال تحسن الظروف العالمية، قبل 30 يونيو المقبل”. بحسب ما نقلته وكالة الأنباء الجزائرية.

وفي وقت سابق، يوم أمس السبت، أجرى أبوغيط لقاءا صحفيا مشتركا مع وزير الخارجية الجزائري صبري بوقدوم.

وذكر الأمين العام للجامعة العربية، أنه ناقش مع بوقدوم مجموعة من القضايا العربية وفي مقدمتها الأوضاع في ليبيا والأزمة السورية، مضيفا: “تتطلب بذل الكثير من الجهد للم الشمل العربي قصد التوصل إما الى وقف لإطلاق النار او إلى تسويات سياسية”.

وأعلن أبوغيط خلال اللقاء الصحفي، إن موعد القمة العربية، سيتم تحديده نهاية شهر يونيو القادم، في إشارة إلى انتشار تفشي فيروس كورونا، في عدة دول عربية ودولية.

وأضاف الأمين العام للجامعة العربية: “تسعى الجامعة إلى التوافق على موعد انعقاد القمة العربية الذي ستقرره الجزائر بالتنسيق مع المنظمة العربية ومن بعدها نقوم بإخطار بقية الدول الأعضاء لتأتينا ردود افعالها”.

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