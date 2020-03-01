بجهود تطوعية.. إنجاز المرحلة الأولى لخط آبار في جادو

أعلنت بلدية جادو إنجاز المرحلة الأولى من مشروع خط آبار المتلوي بإشراف وتنفيذ فريق العمل التطوعي في المدينة، وبالتنسيق مع المجلس البلدي، لحل مشكلة شح المياه في جبل نفوسة.

وحسب الصفحة الرسمية لبلدية جادو بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك»، فإن المرحلة الأولى من هذا المشروع، التي انطلقت في ديسمبر العام 2018، تضمنت تصميم وحفر المسار بطول 28 كيلو مترا وتركيب الأنابيب من حقل الآبار إلى خزانات التوزيع، وضخ المياه من خزان تجميع (المؤقت) إلى خزان تجميع رقم 2.

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ومن المنتظر أن يشرع فريق العمل التطوعي في تنفيذ المرحلة الثانية من المشروع بعد الانتهاء من إعداد التصاميم والرسومات للمسارات المحددة، حيث تتمثل هذه المرحلة في ربط خزانات التجميع وعددها اثنان بالشبكة الداخلية للتجمعات السكنية.

يشار إلى أن هذا المشروع يأتي «ضمن جهود تطوعية إضافة إلى دعم بعض المؤسسات الحكومية على رأسها المجلس الرئاسي، والمؤسسة الوطنية للنفط، والهيئة العامة للموارد المائية، والشركة العامة للمياه والصرف الصحي، والشركة العامة للكهرباء».

ويأمل فريق العمل التطوعي أن الجهات المختصة بالدولة تدعم المشروع في مرحلته الثانية، الذي سينهي معاناة الآلاف من أهالي المدينة.

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