«تعليم الوفاق» تعلن إعادة إنشاء مدارس مدمرة في زليتن منذ 2011

أعلنت وزارة التعليم بحكومة الوفاق بدء أعمال إعادة إنشاء مدارس تعرضت للتدمير خلال العام 2011، مشيرة إلى أن نسب الإنجاز لهذه المدارس تتراوح بين 30 و60% وتنفذها شركات محلية.

وأوضحت الوزارة، في منشور عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» أن وكيل الوزارة عادل جمعة أجرى مساء أمس السبت زيارة تفقدية لموقع مشروع تنفيذ مدرسة الحسن ابن الهيثم بالمدينة، مشيرة إلى أن العمل متوقف بهذه المدرسة منذ العام 2015.

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ونوهت إلى أن وزير التعليم الدكتور محمد عماري فعّل هذه المشاريع المتوقفة منذ سنوات بالتنسيق مع ديوان المحاسبة، مشيرة إلى تكليف أدوات التنفيذ بمباشرة العمل على الفور منذ الأسبوع الماضي. وأكد الوكيل أن الوزارة ستستمر في متابعة وتخصيص المبالغ المطلوبة لاستكمال هذه المشاريع المهمة للمدينة.

من جهته، قال مدير مصلحة المرافق التعليمية المهندس علي قويرح إن المصلحة وفرت كل الجهود لتسلم المشاريع قبل بداية العام الدراسي القادم. ومن المقرر أن تعقد المصلحة سلسلة اجتماعات لمتابعة العمل بها وتذليل كافة الصعوبات التي تواجه المقاولين في استكمال أعمالهم.

رافق وكيل الوزارة في هذه الزيارة مدير مصلحة المرافق التعليمية، ومديرو مكتبي شؤون الوزارة وضمان الشفافية ومكافحة الفساد وإدارة التعليم الأساسي.

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