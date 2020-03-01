السفير الإيطالي: مستعدون للتعاون مع ليبيا في التصدي لـ«كورونا»

عبّر السفير الإيطالي لدى ليبيا جوزيبي بوتشينو عن استعداد بلاده للتعاون مع ليبيا في التصدي لوباء «كورونا»، وذلك خلال لقاء مع وزير الصحة المفوض أحميد بن عمر.

وأطلع السفير الإيطالي أمس السبت وزير الصحة المفوض على الوضع الصحي بإيطاليا بعد تسجيل حالات مصابة بفيروس «كورونا» في إيطاليا، وفق الصفحة الرسمية لوزارة الصحة بحكومة الوفاق بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

اقرأ أيضا: «مكافحة الأمراض»: تسلم البضائع من الصين لا يعرض الناس للإصابة بـ«كورونا»

وأعلنت السلطات الإيطالية السبت ارتفاع عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس «كورونا» إلى 1128 شخصا، شفي منهم 50 شخصا، وتوفي 29 آخرون.

في المقابل، لا تزال ليبيا خالية من مرض فيروس «كورونا المستجد»، وفق المركز الوطني لمكافحة الأمراض، الذي قال إنه ما زال في المرحلة الأولى من خطة الاستجابة الوطنية لـ«كورونا»، وهي مرحلة خلو البلاد من الفيروس.

يشار إلى أن «كورونا» ظهر في الصين لأول مرة في ديسمبر الماضي وتسرب منها إلى دول أخرى ليسجل 85 ألفا و994 حالة إصابة مؤكدة عالميا بالفيروس.

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا