أخبار ليبيا24 كشف مصدر مطلع أن القوات المسلحة تمكت من قتل عدد ” 12 ” عنصر من عناصر قوات الوفاق خلال المواجهات في محاور العزيزية و عين زارة و الرملو في طرابلس أمس السبت. وأوضح المصدر أن معظم القتلى من مدينة مصراتة وهم محمد خيره دريدرة الزنتاني الشهير بـ”تهمبكة”، وهشام مختار الفكحال الزنتاني الشهير “دهراوي” […]

The post مقتل 12 من قوات الوفاق واسترجاع آليات مسلحة أثناء تقدم القوات المسلحة في العزيزية appeared first on وكالة أخبار ليبيا 24.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من اخبار ليبيا 24