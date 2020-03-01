سيالة يطلع بوغدانوف على آخر تطورات الأحداث في العاصمة طرابلس

ليبيا – أجرى وزير خارجية الوفاق محمد سيالة اتصالاً هاتفياً بالمبعوث الشخصي للرئيس الروسي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا نائب وزير الخارجية ميخائيل باغدانوف .

سيالة أحاط المسؤول الروسي وفقاً للمكتب الإعلامي التابع للوزارة بآخر تطورات الأحداث في العاصمة طرابلس وما قال بأنه “قصف مستمر” لمن وصفهم بـ”ميلشيات حفتر” (القوات المسلحة الليبية) وانتهاكها المتكرر لوقف إطلاق النار الموقع عليه من قبل حكومة الوفاق بالعاصمة الروسية موسكو على حد زعمه.

ويأتي هذا الاتصال في إطار التشاور بشأن اجتماعات المسارين العسكري والسياسي المنعقدين بجنيف وكيفية دعم تلك المسارات .

ومن جانبه عبر باغدانوف عن استعداد بلاده لاستقبال وفد التعاون الفني لمشروعات الكهرباء والتعدين والسكك الحديدية لمناقشة تلك المشاريع بين الجانبين وسبل إعادة تفعيلها .

يشار إلى أن سيالة لم يطلع المسؤول الروسي عن إستخدامهم للطائرات المسيرة التركية في عدة محاولات الاسابيع الماضية لاستهداف مواقع القوات المسلحة قبل أن تتمكن الدفاعات الجوية من اسقاطها جميعا جنوب مدينة طرابلس واخرى فور اقلاعها من قاعدة معيتيقة الجوية حيث سقطت بمنطقة شرفة الملاحة.

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