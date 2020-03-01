افتتاح مركز الكفرة للنساء والولادة

افتتح رئيس الحكومة الليبية عبدالله الثني اليوم السبت مركز الكفرة للنساء والولادة بعد إنشائه وتجهيزه وفقا لأعلى المواصفات، بحضور وفد حكومي رفيع كان قد وصل رفقته في وقت سابق أمس الجمعة لبلدية الكفرة.

وبين المكتب الإعلامي للحكومة الليبية أنه افتتاح المركز يأتي في إطار عمل الحكومة الليبية على تطوير البنية التحتية للمستشفيات.

‫وتضمن المركز، كافة المعدات والمستلزمات الطبية عالية التقنية، وسيعمل بعناصر ليبية مما يخفف المعاناة عن سكان المدينة الذين كانت تتطلب العمليات الجراحية لديهم السفر لمسافات طويلة للوصول لأقرب مدينة تحتوي مستشفيات تقدم الخدمات الجراحية.

وحضر مراسم الافتتاح عضو مجلس النواب عن الكفرة جبريل أوحيدة، ووزير التعليم فوزي بومريز، ووزير الصحة سعد عقوب، ووزير الحكم المحلي عادل الزايدي، ووزير الزراعة حسن الزيداني، ورئيس الهيئة العامة للمواصلات والنقل محمد علي عبدالقادر، ورئيس الهيئة العامة للكهرباء والطاقات المتجددة فخري المسماري، ورئيس المؤسسة الوطنية للموارد المائية عوض الدرسي، إضافة إلى رئيس جهاز الأمن الداخلي اللواء خليفة حسني، وعدد من أعيان المنطقة.