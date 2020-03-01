إحصائيات الموظفين بالدولة والعاطلين عن العمل في ليبيا

أعلنت وزارة العمل بحكومة الوفاق، السبت، جملة من البيانات حول أعداد موظفي القطاع العام في ليبيا والباحثين عن العمل المسجلين في مكاتب المناطق.

ووفقا للبيانات التي اطلعت 218 عليها فإن منظومة الموظفين بالدولة سجلت مع حلول آخر ديسمبر من العام الماضي 2.300 مليون عامل مسجلين وفقا للأرقام الوطنية.

وأوضحت الوزارة عبر إحصائياتها أن عدد العاملين في الأجهزة الإدارية وحده بلغ أكثر من 1.7 مليون موظف بينما ينشط أكثر من 599 ألف عامل خارج الكوادر الإدارية.

وتطرقت بيانات الوزارة إلى أعداد الباحثين عن العمل المسجلين في مكاتب المناطق الموزعة في عموم ليبيا موضحة أن عددهم بلغ أكثر من 118 ألف.

وكشفت بيانات الوزارة أن المنطقة الغربية تضم أكبر عدد من الباحثين عن عمل إذ بلغ أكثر من 65 ألف باحث، وجاءت المنطقة الوسطى في المرتبة الثانية بعدد باحثين عن العمل بلغ أكثر من 31.9 ألف فرد.

وجاءت المنطقة الجنوبية في المرتبة الثالثة من حيث عدد الباحثين عن عمل، حيث يقطنها أكثر من 13.5 ألف فرد باحث عن عمل، وأوضحت الوزارة أن عدد الباحثين عن العمل في المنطقة الشرقية في العام الماضي بلغ 7330 فرد.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية