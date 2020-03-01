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السنوسي الحليق: نرفض تكرار سيناريو “الصخيرات”

تم النشر منذُ 9 ساعات
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

قال رئيس المجلس الأعلى لقبيلة الزوية السنوسي الحليق إن جميع الاجتماعات الدولية بشأن ليبيا لم تنجح بسبب مشاركة بعض الأطراف التي لم تكتسب شرعيتها من الشعب.

وأضاف الحليق في تصريح لـ “سبوتنيك” أن أعيان ومشايخ القبائل الذين يمثلون الشعب الليبي هم من يسيطرون على النفط وهم من أعطى الشرعية للجيش الوطني ومجلس النواب، مؤكدا رفضهم تكرار اتفاق الصخيرات الذي لم يوافق عليه الشعب الليبي.

وبين الحليق أن الحوار الوطني لن يتم بسبب اتباع بعض الأطراف أجندات خارجية، مشددا على ضرورة تواصل الأمم المتحدة مع البرلمان أو الحكومة الليبية بدل تواصلها مع الجميع، مشيرا إلى أن الأمم المتحدة إذا عادت إلى التواصل مع قبائل الزوية فإنهم سيعملون معا على حل الأزمة الليبية .

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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