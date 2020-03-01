السنوسي الحليق: نرفض تكرار سيناريو “الصخيرات”

قال رئيس المجلس الأعلى لقبيلة الزوية السنوسي الحليق إن جميع الاجتماعات الدولية بشأن ليبيا لم تنجح بسبب مشاركة بعض الأطراف التي لم تكتسب شرعيتها من الشعب.

وأضاف الحليق في تصريح لـ “سبوتنيك” أن أعيان ومشايخ القبائل الذين يمثلون الشعب الليبي هم من يسيطرون على النفط وهم من أعطى الشرعية للجيش الوطني ومجلس النواب، مؤكدا رفضهم تكرار اتفاق الصخيرات الذي لم يوافق عليه الشعب الليبي.

وبين الحليق أن الحوار الوطني لن يتم بسبب اتباع بعض الأطراف أجندات خارجية، مشددا على ضرورة تواصل الأمم المتحدة مع البرلمان أو الحكومة الليبية بدل تواصلها مع الجميع، مشيرا إلى أن الأمم المتحدة إذا عادت إلى التواصل مع قبائل الزوية فإنهم سيعملون معا على حل الأزمة الليبية .

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