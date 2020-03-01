مكافحة الأمراض: لم يتم تسجيل حالات اشتباه بفيروس كورونا

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض أنه لم يتم تسجيل حالات مشتبه في إصابتها بفيروس كورونا.

وبين المركز الوطني لمكافحة الأمراض أنه بحسب منظمة الصحة العالمية تم تسجيل 85,994 حالة إصابة مؤكدة على مستوى العالم.

وأوضح المركز أن إجراءاته لمكافحة الأمراض تشمل تشكيل اللجنة الوطنية لمجابهة فيروس كورونا المستجد والمتابعة المستمرة للوضع الوبائي العالمي وتفعيل الكشف بالكاميرات الحرارية للمسافرين بكافة المنافذ وإعداد دليل طبي للعاملين في المجال ورفع درجة التأهب لدى شبكة الإنذار المبكر والاستجابة السريعة وتكثيف حملات التوعية والتثقيف الصحي.