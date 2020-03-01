اخبار ليبيا الان

“الأعلى للنفط”: ندعم ملتقى ترهونة واستمرار إغلاق الحقول

تم النشر منذُ 9 ساعات
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أصدر المجلس الأعلى لمناطق حوض النفط والغاز والمياه بيانا أكد فيه دعمه لمخرجات ملتقى القبائل في ترهونة.

وشدد المجلس على ضرورة أن تكون مخرجات الملتقى منهاج عمل لكل الليبيين مؤكدا استمرارية إغلاق تصدير النفط حتى تتحقق مطالب الليبيين.

وبين المجلس رفضه لسياسة البعثة الأممية في تعاملها مع التدخل التركي وجلب المرتزقة السوريين وعدم الاستجابة لمطالب الشعب الليبي الرافضة لحكومة الوفاق والداعمة للقوات المسلحة.

وعبّر المجلس الأعلى لمناطق حوض النفط والغاز عن استنكاره للقصف العشوائي الذي تقوم به التشكيلات المسلحة التابعة للوفاق في طرابلس وضواحيها.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك