“الأعلى للنفط”: ندعم ملتقى ترهونة واستمرار إغلاق الحقول

أصدر المجلس الأعلى لمناطق حوض النفط والغاز والمياه بيانا أكد فيه دعمه لمخرجات ملتقى القبائل في ترهونة.

وشدد المجلس على ضرورة أن تكون مخرجات الملتقى منهاج عمل لكل الليبيين مؤكدا استمرارية إغلاق تصدير النفط حتى تتحقق مطالب الليبيين.

وبين المجلس رفضه لسياسة البعثة الأممية في تعاملها مع التدخل التركي وجلب المرتزقة السوريين وعدم الاستجابة لمطالب الشعب الليبي الرافضة لحكومة الوفاق والداعمة للقوات المسلحة.

وعبّر المجلس الأعلى لمناطق حوض النفط والغاز عن استنكاره للقصف العشوائي الذي تقوم به التشكيلات المسلحة التابعة للوفاق في طرابلس وضواحيها.

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