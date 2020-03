أخبار ليبيا24 أعلن مركز الرقابة على الأغذية والأدوية أمس السبت رفضه شحنة أغذية موردة نوع الشحنة أرز العلامة التجارية “Oryza”. وأوضح مركز الرقابة عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” أن سبب الرفض لاحتواء الشحنة على حشرات حية و ميتة. وأشار مركز الرقابة على الأغذية والأدوية إلى أن بلد المنشأ ميانمار، والبلد المُصدر اليونان، […]

The post مركز الرقابة يرفض شحنة أرز “Oryza” appeared first on وكالة أخبار ليبيا 24.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من اخبار ليبيا 24