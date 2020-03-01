إصابة 7 أشخاص جراء سقوط قذيفة على منزل بعين زارة

أعلن مركز الطب الميداني والدعم إصابة سبعة أشخاص بينهم طفلين إثنين جراء سقوط قذيفة مساء السبت على منزل بمنطقة عين زارة طريق السكة.

وأوضح مركز الطب الميداني والدعم أن القذيفة أصابت منزل وتسببت في إصابة 7 أفراد هم اسراء علي عمار 29 سنة، أميره علي ابراهيم 36 سنة، احمد علي عمار 34 سنة، امباركه عمر الجالي 62 سنة، الشارده عمر الجالي 63 سنة، ماريه جمال القاضي 3 سنوات، علي احمد علي ابراهيم طفل عمره يومين.

وأشار المركز إلى نقل جميع الحالات إلى مصحة لتلقي العلاج اللازم تحت اشراف مركز الطب الميداني والدعم.