عبد العزيز : الوفاق ومجلس الدولة فاشلان

العنوان_طرابلس

وصف عضو المؤتمر الوطني السابق عن حزب العدالة والبناء في ليبيا، محمود عبدالعزيز، حكومة الوفاق بـ”الفاشلة وغير الشرعية”، داعيا الليبيين بالنزول إلى الميادين لطردها بسبب فشلها في إدارة الأزمة منذ الرابع من أبريل من العام الماضي .

وتساءل عبد العزيز، في مقابلة له، على قناة التناصح : “قلب المعركة رايح، ما الذي تغير منذ أبريل 2019م؟”، مضيفًا “لم نتوقف عن الخروج وتقديم النصح ورفع المعنويات، وربما خالفنا قناعاتنا في كثير من الأحيان حتى لا يقال علينا قلب الحكومة”.

وطالب عبد العزيز بتغيير الحكومة، قائلا “لابد أن الحكومة تتغير أو يحدث تغيير في المواقف، وهذه الحكومة غير شرعية، وانقلابيه ويتحمل مسؤوليتها كل من ذهب في هذا الخط، وكل الأرواح التي سقطت منذ الرابع من أبريل الماضي يتحملها كل من ذهب للصخيرات، ووقع بدون شرعية وكل من أدخل هذها الحكومة وانقلب على المؤتمر الوطني”.