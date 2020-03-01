أبو الغيط يبحث مع تبون الوضع في ليبيا

بحث الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط مع الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون بمقر رئاسة الجمهورية جملة من الموضوعات بينها الملف الليبي.

وبحسب وكالة الأنباء الجزائرية كانت المسائل الإقليمية ذات الاهتمام المشترك حاضرة، في صلب هذا اللقاء وفي صدارتها الوضع في ليبيا و سوريا

وقال أبو الغيط في هذا الصدد “بصفة عامة رأيت أن الرئيس لديه فعلا معرفة وثيقة بالأوضاع في هذين البلدين”، مسجلا اتفاقه مع تبون في الرؤى حول العديد من القضايا التي تهم المنطقة العربية.