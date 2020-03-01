اخبار ليبيا الان

رقدالين تُقيم حفلاً بهيجاً للترحيب بنازحي طرابلس

تم النشر منذُ 7 ساعات
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أقام المجلس البلدي رقدالين حفل ترحيب بالنازحين القادمين من مدينة طرابلس بسبب الأحداث التي تشهدها العاصمة، وذلك للتخفيف من معاناتهم.

وافتتح على هامش الحفل الذي أُقيم بمدرسة المركزية معرض فني قُدِّمت خلاله لوحات فنية من إبداعات الطلاب الذين حضورا الحفل قادمين من مختلف مدارس المدينة، إضافة إلى فوج الكشافة لتوفير جو من الألفة والود مع النازحين.

وحضر الاحتفالية عميد وأعضاء المجلس البلدي وبعض من أعيان ومشايخ مدينة رقدالين ورئيس مركز الحرس البلدي ومركز الشرطة، بالإضافة إلى العائلات الضيوف.

وتُبيّن هذه المبادرة الإنسانية اللافتة مدى العلاقات التاريخية والترابط بين الليبيين الأخوة حتى في أصعب الأوقات.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك