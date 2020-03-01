رقدالين تُقيم حفلاً بهيجاً للترحيب بنازحي طرابلس

أقام المجلس البلدي رقدالين حفل ترحيب بالنازحين القادمين من مدينة طرابلس بسبب الأحداث التي تشهدها العاصمة، وذلك للتخفيف من معاناتهم.

وافتتح على هامش الحفل الذي أُقيم بمدرسة المركزية معرض فني قُدِّمت خلاله لوحات فنية من إبداعات الطلاب الذين حضورا الحفل قادمين من مختلف مدارس المدينة، إضافة إلى فوج الكشافة لتوفير جو من الألفة والود مع النازحين.

وحضر الاحتفالية عميد وأعضاء المجلس البلدي وبعض من أعيان ومشايخ مدينة رقدالين ورئيس مركز الحرس البلدي ومركز الشرطة، بالإضافة إلى العائلات الضيوف.

وتُبيّن هذه المبادرة الإنسانية اللافتة مدى العلاقات التاريخية والترابط بين الليبيين الأخوة حتى في أصعب الأوقات.

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