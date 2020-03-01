مديرية أمن طرابلس: ضبط مطلوب على ذمة 3 قضايا

أعلنت مديرية أمن طرابلس، اليوم الأحد، القبض على متهم مطلوب على ذمة 3 قضايا.

وأشار مكتب العلاقات العامة التابع للمديرية إلى أن دوريات البحث الجنائية طرابلس تمكنت من القبض على ( ا.ح.ق)، المتهم في عدة قضايا منها جريمة قتل والسرقة باستعمال السلاح».

ونوهت إلى أن المتهم «سرق سيارة من نوع نيسان برفقة شخصين آخرين عقب دخولهم ورشة بمنطقة الدريبي»، مشيرة إلى أنهم «أطلقوا النار على عامل أجنبي الجنسية، مما أدى لمفارقته الحياة». وأشار البيان إلى أن المتهم ارتكب «واقعة إطلاق النار على شقيقه، والاستيلاء على سيارته».

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وبعد جمع المعلومات وتحديد مكان تواجده ألقي القبض عليه، وأُحيل لمركز شرطة حي الصناعي الذي بدوره أحاله للنيابة، بعد اتخاذ الإجراءات القانونية، وفق المديرية.

وتكثف المديرية أعمال التأمين لفرض الأمن بالعاصمة، وفي هذا السياق ألقت القبض على 59 متهمًا في وقائع خطف وسرقة وشروع في القتل خلال شهر يناير الماضي.

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