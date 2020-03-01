ملفات محلية ودولية على طاولة السراج والمشري وسيالة

التقى، صباح اليوم الأحد، رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج كلًّا من رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، ورئيس النواب المجتمعين في طرابلس حمودة سيالة.

وحسب المكتب الإعلامي للسراج، «تناول اللقاء الذي عُـقد بمقر المجلس الرئاسي بالعاصمة طرابلس، مستجدات الأوضاع على الصعيدين المحلي والدولي». وأكد الاجتماع «استمرار التشاور والتنسيق بين المجالس الثلاثة في مختلف القضايا السياسية والاقتصادية، إضافة إلى متابعة ملف الخدمات العامة، والعمل معًا من أجل تحقيق الأمن والاستقرار في البلاد».

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يشار إلى أن مسارات ثلاثة انطلقت برعاية أممية لحل الأزمة الليبية، تشمل الجوانب السياسية والعسكرية والاقتصادية، لكنها لم تسجل تقدمًا يذكر حتى الآن في ظل استمرار تباين مواقف أطراف الأزمة فيما قال المبعوث الأممي غسان سلامة إن وقف إطلاق النار بات مهددًا.

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