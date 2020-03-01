النعاس: سلامة تمادى في تصرفاته لحد أصبح تغييره أو إستبداله أمر ضروري

ليبيا – علقت الأمين العام لحزب الجبهة الوطنية فيروز النعاس على الأنباء الواردة من قبل البعثة الأممية في ليبيا التي تفيد بإلغاء مشروع الدستور الذي أقرته هيئة صياغة الدستور وتشكيل لجنة جديدة،واصفةً تحركات البعثة وخطوتها في ذلك بأنها حديث خطير جدا وتعدّ على إرادة الشعب الليبي ومصادرتها.

النعاس وفي تصريح لموقع “عربي21″ القطري أمس السبت أوضحت أنه لا يحق للبعثة أو رئيسها اتخاذ مثل هذه الخطوة المطعون فيها مقدما،مضيفةً:” لأن لدينا مشروع دستور جاهزا للاستفتاء وليكن للشعب الليبي كلمته في قبوله أو رفضه”.

ورأت النعاس أن المبعوث الأممي غسان سلامة تمادى في تصرفاته وخطواته لحد أصبح فيه تغييره واستبداله أمرا ضروريا، قائلةَ:” ليبيا لها تاريخ مع الأمم المتحدة إبان الاستقلال حيث يعتبر الكثير أن ليبيا وليدة الأمم المتحدة لكن مبعوث الأمم المتحدة في التاريخ الحديث أساء إلى ليبيا وإلى علاقتها مع الأمم المتحدة”

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