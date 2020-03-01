مسؤول بالخارجية الأمريكية يتحدث عن دور “حفتر” في تشكيل مستقبل ليبيا السياسي

قال مسؤول رفيع المستوى بوزارة الخارجية الأمريكية، إن للقائد العام للقوات المسلحة المشير خليفة حفتر دورا مهما في تشكيل مستقبل ليبيا السياسي.

ونقلت الخارجية الأمريكية عن المسؤول قوله في إحاطة قدمها للصحفيين، إن الولايات المتحدة تؤيد الجهود المبذولة لوضع حد فوري للصراع الجاري في ليبيا ومنع التدخل الأجنبي فيها، بهدف تعزيز قيام دولة ليبية مستقرة وموحدة وديمقراطية يمكنها أن تتعاون مع الولايات المتحدة لدحر الإرهاب وتحقيق الاستقرار.

كما أبدى دعم بلاده لعمل البعثة الأممية في ليبيا، والمفاوضات التي ترعاها في جنيف ضمن ثلاثة مسارات؛ العسكري والسياسي والاقتصادي، في سبيل إنهاء الأزمة .

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