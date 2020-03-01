جمال الزايدي: توقفوا عن اللعب بنا من تحت الطاولة

نشر الكاتب الصحفي ليبي جمال الزائدي رسالة إلى من أسماهم “أسياد العالم الحر”. وقال الزائدي في تدوينته: “بوصفي انسان ليبي – ولا أقول مواطن – من العالم الثالث لاتساوي حياته دقيقة بث تلفيزيوني على هواء السي ان ان او حتى قنوات الوكلاء الاقليميين في الدوحة وابو ظبي ..أطالب أسياد العالم الحر بطرح قيمة دمي ودم اطفالي في البورصة التجارية الدولية علنا”، بحسب تعبيره.

وأضاف الزائدي: “أناشدكم بيسوع المسيح والعذراء البتول وقوانين العرض والطلب المقدسة توقفوا عن اللعب بنا من تحت الطاولة وتقدموا لتأخذوا حصتكم من اشلائنا مباشرة وبلا وسطاء و سماسرة” وفق نص التدوينة.