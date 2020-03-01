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جمال الزايدي: توقفوا عن اللعب بنا من تحت الطاولة

تم النشر منذُ 25 دقيقة
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مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

نشر الكاتب الصحفي ليبي جمال الزائدي رسالة إلى من أسماهم “أسياد العالم الحر”. وقال الزائدي في تدوينته: “بوصفي انسان ليبي – ولا أقول مواطن – من العالم الثالث لاتساوي حياته دقيقة بث تلفيزيوني على هواء السي ان ان او حتى قنوات الوكلاء الاقليميين في الدوحة وابو ظبي ..أطالب أسياد العالم الحر بطرح قيمة دمي ودم اطفالي في البورصة التجارية الدولية علنا”، بحسب تعبيره.

وأضاف الزائدي: “أناشدكم بيسوع المسيح والعذراء البتول وقوانين العرض والطلب المقدسة توقفوا عن اللعب بنا من تحت الطاولة وتقدموا لتأخذوا حصتكم من اشلائنا مباشرة وبلا وسطاء و سماسرة” وفق نص التدوينة.

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بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

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  • وين العالم الحر نحن فى عصر سيادة المنافقين ماركة رويبضة فعندما تجد مندوب دولة كبرى فى مجلس الامن يخالف ميثاق الامم المتحدة ولايحترم سيادة الدول التى تدافع عن ارضها ضد غزو خارجى تركى كما فى سوريا ونجد هذا السفيه يندد بسقوط قتلى من الجيش التركى قتلوا داخل سوريا قتلهم من يدافع عن ارضه طبقا للقوانين الدولية وهؤلاء الجنود لم يدخلوا بموافقة الامم المتحدة حتى تدين قتل قوات دولية ولم يكونوا من المدنيين بل اراهابيين كلاب النار مثل من يدعمهم

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