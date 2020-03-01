العباني: العناصر الإرهابية التي أوفدتهم أنقرة لليبيا سينتقلون إلى أوروبا

ليبيا – أكد عضو مجلس النواب محمد العباني أن حل الأزمة في ليبيا يكمن في نزع سلاح الميليشيات وحلها وإعادة دمج منتسبيها في القطاع الاقتصادي وتطهير ليبيا من الإرهاب بشكل كامل.

العباني وفي تصريح أوردته صحيفة “الإتحاد” اليوم الأحد شدد على أن الصراع في ليبيا أمنياً وليس سياسياً،مشيراً إلى أن توقيع رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج على اتفاقية أمنية مع النظام التركي فتح الطريق لطلب دخول قوات تركية إلى ليبيا.

وأوضح أن تركيا ترسل مرتزقة من سوريا إلى ليبيا دعماً لحكومة الوفاق وترسل السلاح والذخائر إلى الميليشيات أمام المجتمع الدولي والمجتمع الدولي لا يحرك ساكناً في ظل فرض حظر التسليح على ليبيا،مشدداً على أن التدخل التركي وإرسال الإرهابيين يثير القلق والفتنة في أفريقيا بشكل عام وشمال أفريقيا بشكل خاص.

كما حذر من أن العناصر الإرهابية التي أوفدتهم أنقرة لليبيا سينتقلون إلى أوروبا ليمثلوا تهديداً خطيراً للقارة العجوز،داعياً الدول الأوروبية تركيا أن تساهم وعلى عجل لوقف ما يقوم بها أردوغان.

عضو مجلس النواب دعا دول الجوار إلى دعم الجيش الوطني الذي يحارب الإرهاب ومده بالخبرات الكافية ليساهم في دعم الأمن القومي لدول الجوار لأن أمن ليبيا من أمن الدول المجاورة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية