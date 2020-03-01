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العباني: العناصر الإرهابية التي أوفدتهم أنقرة لليبيا سينتقلون إلى أوروبا

تم النشر منذُ ساعتين
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مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية
صحيفة المرصد الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية

ليبيا – أكد عضو مجلس النواب محمد العباني أن حل الأزمة في ليبيا يكمن في نزع سلاح الميليشيات وحلها وإعادة دمج منتسبيها في القطاع الاقتصادي وتطهير ليبيا من الإرهاب بشكل كامل.

العباني وفي تصريح أوردته صحيفة “الإتحاد” اليوم الأحد شدد على أن الصراع في ليبيا أمنياً وليس سياسياً،مشيراً إلى أن توقيع رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج على اتفاقية أمنية مع النظام التركي فتح الطريق لطلب دخول قوات تركية إلى ليبيا.

وأوضح  أن تركيا ترسل مرتزقة من سوريا إلى ليبيا دعماً لحكومة الوفاق وترسل السلاح والذخائر إلى الميليشيات أمام المجتمع الدولي والمجتمع الدولي لا يحرك ساكناً في ظل فرض حظر التسليح على ليبيا،مشدداً على أن التدخل التركي وإرسال الإرهابيين يثير القلق والفتنة في أفريقيا بشكل عام وشمال أفريقيا بشكل خاص.

كما حذر  من أن العناصر الإرهابية التي أوفدتهم أنقرة لليبيا سينتقلون إلى أوروبا ليمثلوا تهديداً خطيراً للقارة العجوز،داعياً الدول الأوروبية تركيا أن تساهم وعلى عجل لوقف ما يقوم بها أردوغان.

عضو مجلس النواب دعا دول الجوار إلى دعم الجيش الوطني الذي يحارب الإرهاب ومده بالخبرات الكافية ليساهم في دعم الأمن القومي لدول الجوار لأن أمن ليبيا من أمن الدول المجاورة.

 

 

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صحيفة المرصد الليبية

صحيفة المرصد الليبية

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  • كل الطرق تؤدى الى روما وطريق ليبيا اقرب لروما من اسطنبول لهذا سيصل الارهابيون من ليبيا الى ايطاليا قبل ان يصل اهاليهم عن طريق الحدود التركية اليونانية ولكن ما يلفت النظر انهم سيعودوا لتحرير اسطنبول من الكفر والضلال وبدون قتال اخر الزمان مع الاف المسلمين من بنواسحق فى اوربا كما فى الحديث الصحيح
    عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((سمعتم بمدينة جانب منها في البر وجانب منها في البحر؟ قالوا: نعم يا رسول الله! قال: لا تقوم الساعة حتى يغزوها سبعون ألفاً من بني إسحاق. فإذا جاؤوها نزلوا. فلم يقاتلوا بسلاح ولم يرموا بسهم. قالوا: لا إله إلا الله والله أكبر. فيسقط أحد جانبيها. قال ثور (أحد رواة الحديث): لا أعلمه إلا قال: الذي في البحر. ثم يقولوا الثانية: لا إله إلا الله والله أكبر. فيسقط جانبها الآخر. ثم يقولوا الثالثة: لا إله إلا الله والله أكبر. فيفرج لهم. فيدخلوها فيغنموا. فبينما هم يقتسمون الغنائم، إذ جاءهم الصريخ فقال: إن الدجال قد خرج. فيتركون كل شيء ويرجعون)) (1) .

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