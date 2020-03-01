أبوالغيط يناقش الأزمة الليبية في الجزائر ويعلن تأجيل القمة العربية بسبب «كورونا»

أعلن الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبوالغيط، إرجاء موعد عقد القمة العربية المقررة في الجزائر إلى قبل نهاية شهر يونيو المقبل، بعدما أكد تصدر الأزمة الليبية محادثاته مع الرئيس عبدالمجيد تبون.

وقال أبوالغيط في تصريح إلى الصحفيين بالجزائر العاصمة عقب لقاء مشترك مع وزير الشؤون الخارجية الجزائري صبري بوقدوم إنه تناول «مجموعة من القضايا العربية وفي مقدمتها الأوضاع في ليبيا والأزمة السورية»، مبرزا أن هناك أوضاعا عربية «تتطلب بذل الكثير من الجهد للم الشمل العربي قصد التوصل إما إلى وقف لإطلاق النار أو إلى تسويات سياسية».

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وبخصوص الموعد النهائي للقمة العربية أوضح أبوالغيط «سيتم تحديده قبل نهاية شهر يونيو المقبل»، معربا عن أمله في أن «تكون حينئذ الظروف الضاغطة عالميا قد انتهت» في إشارة إلى تفشي فيروس كورونا المستجد عبر العديد من دول العالم، علما بأن القمة كان مقرر عقدها أواخر الشهر الجاري.

وأضاف أن «جامعة الدول العربية تسعى إلى التوافق على موعد انعقاد القمة العربية الذي ستقرره الجزائر بالتنسيق مع المنظمة العربية ومن بعدها نخطر بقية الدول الأعضاء لتأتينا ردود أفعالها».

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