الجيش الليبي يعلن مقتل 12 عنصراً من قوات الوفاق في معارك طرابلس

العنوان_طرابلس

كشفت مصادر عسكرية أن القوات المسلحة تمكت من قتل ” 12 ” عنصراً من عناصر قوات الوفاق خلال المواجهات في محاور العزيزية و عين زارة و الرملو في طرابلس أمس السبت.

وأوضح المصدر أن معظم القتلى من مدينة مصراتة وهم محمد خيره دريدرة الزنتاني الشهير بـ”تهمبكة”، وهشام مختار الفكحال الزنتاني الشهير “دهراوي” من مدينة الزنتان.

وأفاد أنه قتل أيضًا خلال المواجهات محمد الزرقاني المصراتي، إبراهيم مصطفى شتوان، عبدالباسط محمد التهامي، محمد علي عوض محمد التاجوري، وهيب محمد بن وفاء من مدينة مصراتة.

مشيراً إلى أنه من مدينة زليتن قتل كل من أيمن سلطان أقماطه سراج بن عيسى، ومن مدينة كاباو مرداس مولود دامجة، فيما قتل جمعة أعطيش الغرياني من مدينة غريان.

وفي ذات السياق، أكدت شعبة الإعلام الحربي أن القوات المسلحة المتمثله في الكتيبة128 نجحت أمس السبت في استرجاع عربة غراد و”13″ آلية مسلحة كانت بحوزة قوات الوفاق في محور العزيزية.