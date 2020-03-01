اخبار ليبيا الان

ليبيا حاضرة بملتقى فرص الاستثمار في أفريقيا 2020

تم النشر منذُ 5 ساعات
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أعلن مجلس أصحاب الأعمال الليبيين استعداده للمشاركة في فعاليات ملتقى فرص التجارة والاستثمار في أفريقيا 2020 في الـ5 من يونيو المقبل في مدينة برمنغهام بالمملكة البريطانية لاستعراض فرص التجارة والاستثمار المتاحة.

وأكد المجلس عبر صفحته أنه سيتم عرض الفرص الاستثمارية والتجارية التي تقدمها الدول الإفريقية وكذلك الترويج لإفريقيا كوجهة رئيسية للأعمال والاستثمار مشيرا إلى أنه سيتم التركيز على جذب استثمارات القطاعات التجارية المتنوعة في أفريقيا مثل الطاقة المتجددة في مجال الزراعة وتطوير البنية التحتية، والعقارات والصحة والثقافة والسياحة والبيع بالتجزئة والفنادق والضيافة والتعليم والتعدين والتقنية.

يُذكر أن المؤتمر قد نجح في فعالياته التي تقام كل عام بمطابقة المشروعات الحكومية مع العديد من المستثمرين وتوصيل الشركات الصغيرة والمتوسطة في أفريقيا إلى المهارات اللازمة والتمويل لبناء قدرات طويلة الأجل، عدا عن الترويج للعديد من المنتجات والخدمات من الشركات الأفريقية في تحسين الجودة والمعايير العليا وفقا لمجلس أصحاب الأعمال الليبيين.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك