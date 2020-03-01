ليبيا حاضرة بملتقى فرص الاستثمار في أفريقيا 2020

أعلن مجلس أصحاب الأعمال الليبيين استعداده للمشاركة في فعاليات ملتقى فرص التجارة والاستثمار في أفريقيا 2020 في الـ5 من يونيو المقبل في مدينة برمنغهام بالمملكة البريطانية لاستعراض فرص التجارة والاستثمار المتاحة.

وأكد المجلس عبر صفحته أنه سيتم عرض الفرص الاستثمارية والتجارية التي تقدمها الدول الإفريقية وكذلك الترويج لإفريقيا كوجهة رئيسية للأعمال والاستثمار مشيرا إلى أنه سيتم التركيز على جذب استثمارات القطاعات التجارية المتنوعة في أفريقيا مثل الطاقة المتجددة في مجال الزراعة وتطوير البنية التحتية، والعقارات والصحة والثقافة والسياحة والبيع بالتجزئة والفنادق والضيافة والتعليم والتعدين والتقنية.

يُذكر أن المؤتمر قد نجح في فعالياته التي تقام كل عام بمطابقة المشروعات الحكومية مع العديد من المستثمرين وتوصيل الشركات الصغيرة والمتوسطة في أفريقيا إلى المهارات اللازمة والتمويل لبناء قدرات طويلة الأجل، عدا عن الترويج للعديد من المنتجات والخدمات من الشركات الأفريقية في تحسين الجودة والمعايير العليا وفقا لمجلس أصحاب الأعمال الليبيين.

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