عبدالعزيز: على حكومة الوفاق الإنسحاب من المشهد بحال عجزها عن تكوين حكومة حرب

ليبيا – إعتبر عضو المؤتمر العام السابق عن حزب العدالة والبناء محمود عبدالعزيز أن ماوصفها بـ”القوات المدافعة عن طرابلس” (مسلحي الوفاق) أدركت المؤامرة كما هي واستوعبتها ولا زالت تقدم التضحيات، مشيراً إلى أن العاصمة تتعرض للقصف من قبل من وصفهم بـ”الصيع والمجرمين وقطاع الطرق وبعض المرتزقين الذين يريدون حكم حفتر” (القوات المسلحة الليبية)



عبدالعزيز قال خلال استضافته عبر برنامج “بين السطور” الذي يذاع على قناة “التناصح” أمس السبت وتابعته صحيفة المرصد إن من يدافع عن طرابلس خاليين من أي توجه إلا لله حتى حكومة الوفاق تدافع عن العاصمة ليس من أجل شخص وحكومة، معتبرأ أن الكثير من في الجبهات معارضين لحكومة الصخيرات واصفاً ذلك بالمكسب.

وتابع مضيفاً”رئيس الحكومة مهمته حماية المدنيين و 11 شهر لم يستطيع وقف هذه الصواريخ ولا تمتلك الشجاه لتنسحب، السفارة الامريكية نشرت تصريح قالت فيه لا استبعد حفتر من أي حل سياسي إذاً عن أي شرعية نتكلم؟ المطلوب من الحكومة إما ان تقول أنا شرعية وتدافع عن المدنيين و تتخذ حكومة حرب و تطرد الغزاة او تنسحب، أما أعضاء مجلس الدولة لماذا وافقوا أن يكونوا شهود زور”.

ودعا حكومة الوفاق إلى تقديم استقالتها إن كانت عاجزة عن الدفاع عن طرابلس وتكوين حكومة حرب، مشيراً إلى أن إنغلاق الحكومة على بعضها و اصدار القرارات الخاطئة وتسليم الملفات لأشخاص غير مؤهلين هو ما أوصل البلاد لهذه الحالة.

كما استطرد حديثه:”الحكومة عاجزة عن تغيير وزير اوقاف ذهب يأخذ فتوة من ربيع المغربي الذي افتى بقتل الليبيين وأن حفتر على حق مع العلم أن أهم وسيلة للتعبئة هي المساجد، أقول لهم قدموا استقالتكم أواصلحوا من انفسكم لأنه إذا استمر الحال لن نسكت نحن والثوار، لا ندعوا لإسقاط الحكومة لكن إن إستمر الوضع سندعو لذلك فالسراج لم ينزل من لوح محفوظ، كما ادعوا من في الجبهات للصمود و الثبات لأن هذه معركتنا جميعاً”.

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