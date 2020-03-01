تواصل الاعتداءات على الشبكة الكهربائية في عدد من المناطق

تتواصل الاعتداءات على ممتلكات الشركة العامة للكهرباء على مستوى الشبكة الكهربائية، من قبل مجموعات خارجة عن القانون.

الشركة العامة للكهرباء أكدت تسجيل العديد من السرقات لخطوط نقل الطاقة المغذية للمحولات الهوائية والمحطات الأرضية يوم أمس في عدة مناطق، منها الجفارة والسواني والقره بوللي، ما ترتب عليه انقطاع في التيار الكهربائي.

يشار إلى أن الشركة العامة للكهرباء ناشدت عدة مرات الجهات الأمنية الحد من هذه الظاهرة الإجرامية التي كلفت الشركة والدولة أموالا طائلة، كما زادت من معاناة المواطن من خلال انقطاع التيار الكهربائي.

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