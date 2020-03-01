اشتيوي في زيارة تفقدية لمطار مرتوبة

قام رئيس مصلحة المطارات بالحكومة الليبية صالح اشتيوي، بزيارة تفقدية لمطار مرتوبة للاطلاع على سير المشاريع الجارية به.

وأكد اشتيوي، خلال الزيارة أن الحكومة الليبية تبذل قصار جهدها لاستكمال المشاريع المتعاقد عليها بالمطار، وأن رئيس الهيئة العامة للمواصلات والنقل يقوم بإحالة أي متطلبات واحتياجات للمطارات أول بأول وحسب الأولوية، كما أوضح بأن خطة 2020 بها العديد من المشاريع لمطار مرتوبة، وقد تم الاتفاق على صيانة بئر المطار وتوريد مضخة واي نواقص أخرى لتشغيل البئر.

كذلك تم الاتفاق على إحالة مراسلات خاصة بطريق المطار المتوقف العمل بها منذ فترة حيث أنها طريق مهمة لمدخل المطار.